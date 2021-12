Turco (M5S) "Grazie alla fiducia di Conte e degli iscritti M5S"

ROMA - Fra il 9 e 10 dicembre 2021 l'assemblea del MoVimento 5 Stelle si è espressa sui Vicepresidenti designati dal Presidente Giuseppe Conte, confermando l'incarico ad Alessandra Todde, Paola Taverna, Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa e Mario Turco.Questa la dichiarazione del Sen. Turco sull'ufficialità del nuovo incarico: «È ufficiale: L’assemblea del MoVimento 5 Stelle si è espressa sui cinque Vicepresidenti designati dal Presidente Giuseppe Conte, confermando le loro nomine. Un vivo ringraziamento rivolgo al Presidente Giuseppe Conte per la fiducia riposta.Inizia un percorso importante, difficile, di grande responsabilità, ma che porteremo a termine come abbiamo sempre fatto in passato con massimo impegno, dedizione e trasparenza.La “squadra” dei Vicepresidenti coadiuverà il Presidente Conte per attuare appieno lo statuto del M5S in vista delle prossime sfide politiche che ci attendono.Per una politica vicina ai cittadini, ma soprattutto per una politica fatta di onesta, professionalità e competenze, perché l'Italia di domani possa essere consegnata alle future generazioni come posto migliore, con il lavoro di tutti noi».