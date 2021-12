Usa preparano embargo alla Cambogia

- Il Dipartimento di Stato Usa e del Commercio hanno deciso l'embargo di armi contro la Cambogia. La decisione è data dalla corruzione e dalle violazioni dei diritti umani da parte del governo e delle forze armate, oltre all'influenza militare cinese. Non è la prima volta che i militari del Paese asiatico vengono colpiti da sanzioni.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, infatti, aveva annunciato nuove sanzioni per corruzione verso due alti ufficiali cambogiani che non potranno accedere negli Usa, come i loro parenti, vedendo i loro beni presenti sul suolo statunitense congelati.