Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Catanzaro. L'ex tecnico del Bari subentra a Antonio Calabro, esonerato dopo l'1-1 in casa del Monterosi nella gara disputatasi domenica domenica 28 novembre e valida per la 16ma giornata del girone C della Serie 2021-2022.

L'allenatore abruzzese ha firmato un contratto biennale con l'obiettivo di poter condurre il Catanzaro in Serie B, già al termine di questa stagione e a partire dal confronto interno contro il Foggia, in programma alle ore 17.30 di domenica 5 dicembre 2021.