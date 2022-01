Bari, presso il centro polifunzionale Area 51 attivo uno Sportello di orientamento legale gratuito per persone migranti, senza dimora e vulnerabili

BARI - Alla luce delle recenti modifiche normative in materia, risulta sempre più importante orientare sul territorio le persone migranti e i richiedenti asilo, supportandole nelle procedure relative alla sfera socio-sanitaria-giuridica, incrementando così la consapevolezza sui loro diritti.In questo contesto il Centro polifunzionale per il contrasto alla povertà estrema Area 51, finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., in linea con la mission del servizio, ha attivato uno Sportello di orientamento legale, rivolto alla popolazione migrante comunitaria e dei Paesi terzi.“Questa nuova iniziativa rappresenta un ulteriore passo che consolida e amplia il piano di azioni a sostegno dei cittadini più vulnerabili - osserva l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -, colmando un gap dovuto a una farraginosa normativa nazionale che rischia di rendere difficoltoso il pieno raggiungimento dei diritti fondamentali delle persone.Lo sportello di orientamento legale, attivato nel nuovo centro polivalente di contrasto alle grave marginalità adulta e alle povertà, rappresenta uno dei nuovi servizi avviati in questi mesi nell’ambito del nuovo Piano cittadino di contrasto alle marginalità adulte che, insieme alla rete di sportelli legali, di orientamento socio-sanitario e psicologico, intende garantire a tutte le persone, italiani e migranti, in situazione di vulnerabilità e disagio socio-economico la possibilità di usufruire gratuitamente di un’ampia offerta di servizi di accompagnamento e sostegno”.Lo sportello offre consulenze gratuite in materia di diritto di asilo e diritto dell’immigrazione, con particolar riguardo al supporto alle procedure per richiedenti asilo, titolari di protezione speciale, protezione sussidiaria, protezione internazionale, nonché per lavoratori subordinati e autonomi. Opera, inoltre, al fine di favorire l’accesso agli uffici istituzionali del territorio, in particolare Questura, Prefettura, Commissione territoriale, Agenzia delle Entrate, Azienda Sanitaria Locale, supportando anche il disbrigo delle relative pratiche amministrative e burocratiche.Il servizio, che si avvale delle competenze di un operatore dedicato, è attivo ogni venerdì, dalle ore 16 alle 18.Il nuovo Sportello di orientamento legale di Area 51 si aggiunge a quello già attivo nella Casa delle Culture (nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì) e ai dieci sportelli di orientamento legale finanziati dall’assessorato al Welfare presso i Centri di ascolto per le famiglie in ogni Municipio a favore di famiglie, coppie e adulti vulnerabili, italiani e migranti.