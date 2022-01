Basket: il Brescia vince 110-78 col Pesaro

FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata di basket maschile il Brescia vince 110-78 in casa col Pesaro e si qualifica per le Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno dal 16 al 20 Febbraio a Pesaro. Primo quarto, Gabriel 8-4 per i lombardi. Mitrou Long, 24-11. Eboua, il Brescia prevale 26-15. Secondo quarto, Burns 33-20 per i lombardi. Moore, 42-29.

Zanotti tiene in gara i marchigiani, ma 46-33 per il Brescia. Mitrou Long, 55-36. Cobbins, il Brescia si impone di nuovo 61-40. Terzo quarto, Moss 65-49 per i lombardi. Della Valle, 80-54. Mitrou Long, il Brescia trionfa 86-58. Quarto quarto, Gabriel 92-60 per i lombardi. Della Valle allunga, 101-72. Laquintana, il Brescia vince questo quarto e 110-78 tutta la partita. Migliori marcatori, nei lombardi Mitrou Long 18 punti e Moore 11. Nel Pesaro Lamb 15 punti e Moretti 13.