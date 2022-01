Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 89-75 in casa col Napoli

(via Happy Casa fb)

Nel recupero della quindicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 89-75 al “Pala Pentassuglia” col Napoli e si qualifica per le Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno dal 16 al 20 Febbraio a Pesaro. Primo quarto, Adrian, 12-8 per i pugliesi. Mc Duffie, 13-12 per i campani. Di nuovo Adrian, 17-15 Happy Casa. Mc Duffie, il Napoli prevale 20-17. Secondo quarto, Josh Perkins 24-22 per i pugliesi. Visconti, 29-22. Lombardi e Velicka mantengono in gara i campani, ma 32-25 Happy Casa. Chappell, 35-27. Nick Perkins, il Brindisi si impone 44-27.

Terzo quarto, Redivo, 48-32 per i pugliesi. Josh Perkins, 57-38. Nick Perkins, 59-41. Udom e Gaspardo, il Brindisi trionfa 65-44. Quarto quarto, Velicka tiene in partita i campani, però 65-47 per i pugliesi. Redivo, 73-54. Adrian, 75-57. Nick Perkins, 79-66. Ancora Redivo, 82-72. Chappell, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 89-75 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Migliori marcatori, nella squadra di Frank Vitucci Nick Perkins 21 punti e Redivo 15. Nel Napoli Parks 17 punti e Pargo 15. Nella sedicesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 23 Gennaio alle 17 al “Pala Pentassuglia” con la Virtus Bologna.