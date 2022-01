Il bonus terme è stato prorogato

ROMA - E' una delle novità del decreto Sostegni ter, pensata per venire incontro alle strutture termali che hanno subito una pioggia di disdette a causa della diffusione della variante Omicron. La scadenza, però, riguarda solo la possibilità di usufruire dell'agevolazione e dall'8 gennaio passa al 31 marzo 2022.E' necessario tuttavia subito chiarire un aspetto fondamentale: non è possibile fare domanda per il bonus. La proroga riguarda solo l’uso dello sconto, per i circa 300mila cittadini che ne hanno fatto richiesta entro i tempi stabiliti e che sono risultati beneficiari del bonus.Il bonus terme copre il totale della spesa sostenuta per trattamenti termali, per un massimo di 200 euro a persona e per spenderlo è necessario rivolgersi obbligatoriamente a uno dei centri termali accreditati, il cui elenco si trova sulla piattaforma di Invitalia.Il bonus non è legato al reddito (non è quindi necessario l'Isee) e, per usufruire dei trattamenti termali, non è necessario avere la prescrizione del medico. Inoltre può essere richiesto una volta sola ed è nominale.