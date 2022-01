M5S: “La Puglia ha bisogno di un assessore alla Sanità a tempo pieno"

BARI - “La Puglia ha bisogno di un assessore alla Sanità a tempo pieno”. Così il Gruppo consiliare di maggioranza del Movimento 5 Stelle.

“A distanza di quasi due mesi dalle dimissioni dell’ex assessore Lopalco - continuano i pentastellati - e con i contagi da Covid -19 che continuano purtroppo ad aumentare, non possiamo permetterci di aspettare ancora per la nomina del nuovo assessore che, lo ribadiamo, deve avvenire sulla base di criteri di merito e non per provare ad aprire al centrodestra.

La scelta non deve essere calata dall'alto ma condivisa con le forze che compongono l’attuale perimetro della maggioranza, che siede in Consiglio e approva i provvedimenti. Riteniamo sia necessario un confronto con il presidente Emiliano su questa e altre questioni che sono di primaria importanza per la nostra regione. Quel cambio di passo nelle nomine deve iniziare a partire da quella in questo momento più urgente, ovvero quella dell’assessore alla Sanità. Lo impone l’attuale situazione che stiamo vivendo”.