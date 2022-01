Petruzzelli: recital di Leonidas Kavakos (violino) ed Enrico Pace (pianoforte)

BARI - Venerdì 21 gennaio alle 20.30 al Teatro Petruzzelli è in cartellone il primo recital della Stagione Concertistica 2022 che vedrà protagonisti Leonidas Kavakos (violino) ed Enrico Pace (pianoforte).Il programma del concerto propone: la Sonata n. 4, in La maggiore, per violino e pianoforte, op. 162, D. 574 di Franz Schubert, Sonata n. 5, in Fa maggiore, per violino e pianoforte, op. 24 “La Primavera” di Ludwig van Beethoven, Sonata n. 2, in re minore, per violino e pianoforte, op. 121 “Grosse Sonate” di Robert Schumann.Leonidas Kavakos è nato e cresciuto ad Atene in una famiglia di musicisti, è riconosciuto in tutto il mondo come artista di rara qualità dalla tecnica ineguagliabile, capace di abilità artistica accattivante e superba musicalità. Collabora con le più grandi Orchestre e direttori internazionali e tiene recital nelle principali sale da concerto e Festival musicali del mondo. Ha rapporti stabili con celebri orchestre quali l’Orchestra Filarmonica di Vienna, i Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra, la London Symphony Orchestra e la Gewandhausorchester Leipzig, nonché con la Staatskapelle di Dresda, il Bayerischer Rundfunk, la Filarmonica di Monaco, la Budapest Festival Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. Negli ultimi anni si è affermato anche in veste di direttore d’orchestra, collaborando con la Filarmonica di New York, la Houston Symphony, la Dallas Symphony, la Gürzenich Orchester, la Vienna Symphony, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Chamber Orchestra of Europe, il Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmonica della Fenice di Venezia e l’Orchestra Sinfonica Nazionale Danese. Nella stagione 2021/22, è stato Perspectives Artist alla Carnegie Hall di New York, dove si è esibito in una serie di concerti con le principali orchestre statunitensi, in recital con Yuja Wang e in un programma in trio con Emanuel Ax e Yo-Yo Ma. È stato anche ‘artist in residence’ per Radio France a Parigi, esibendosi da solista e dirigendo l’Orchestre Philharmonique de Radio France e l’Orchestre National de France. Ha inoltre inaugurato la stagione del Royal Concertgebouworkest ad Amsterdam, eseguendo in anteprima un nuovo Concerto scritto per lui da Unsuk Chin con la London Symphony diretta da Sir Simon Rattle, esecuzione prevista anche negli Stati Uniti con la Boston Symphony diretta da Andris Nelsons e in Germania con la Leipzig Gewandhausorchester. Si esibirà inoltre in Asia, con la NHK Symphony Orchestra diretta da Herbert Blomstedt ed eseguirà le tre Sonate di Brahms alla Tokyo Opera City. Per la prima volta sarà sul podio anche dell’Orchestra Filarmonica d’Israele. Artista esclusivo Sony Classics, ha di recente pubblicato per il 250° anniversario di Ludwig van Beethoven il Concerto per violino diretto e suonato con la Bavarian Radio Symphony, nonché la riedizione delle sue Sonate complete in duo con il pianista Enrico Pace, lavoro nominato ‘Echo Klassik Instrumentalist’ dell’anno. Si prevede una prossima pubblicazione della serie completa di Sonate e Partite di Bach per violino solo. Tiene regolarmente nella sua città natale una masterclass annuale di violino e musica da camera, evento di grande richiamo per violinisti ed ensemble di tutto il mondo. Suona il violino Stradivari “Willemotte” del 1734.Enrico Pace è nato a Rimini, ha studiato con Franco Scala al Conservatorio di Pesaro, dove si è diplomato anche in composizione e direzione d’orchestra. Si è perfezionato all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e suo prezioso mentore, in seguito, è stato il didatta belga Jacques de Tiège. Dopo la vittoria al Concorso ‘Franz Liszt’ di Utrecht nel 1989, si è esibito in tutto il mondo: Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala e Sala Verdi di Milano, Roma, Berlino, Wigmore Hall di Londra, Dublino, Herkulessaal di Monaco, Praga, Philharmonie di Berlino e varie città del Sud America. È stato invitato in numerosi Festival internazionali, tra cui Lucerna, Salisburgo, Edimburgo, La Roque d’Anthéron, Rheingau, Verbier, Husum, Schleswig-Holstein e il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo. Molto apprezzato come solista, si esibisce con orchestre prestigiose, come la Royal Orchestra del Concertgebouw, la Filarmonica di Monaco, la Bamberger Symphoniker, la BBC Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, la Rotterdam Philharmonic, la Dutch Radio Philharmonic, la Netherlands Philharmonic, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Göteborg, le orchestre sinfoniche di Londra e Stavanger, la Filarmonica di Bruxelles, la Philharmonisches Orchester Freiburg, la Rheinische Philharmonie, le orchestre sinfoniche di Sydney e Melbourne, la Konzerthausorchester Berlin, la MDR-Sinfonieorchester di Lipsia, la Camerata Salzburg, la Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra G. Verdi di Milano e la Filarmonica Toscanini di Parma. Ha collaborato con numerosi direttori d’orchestra fra cui spiccano Benzi, Noseda, Kocsis, Kord, Elder, Foster, Sinaisky, Skrowaczewski, Weil, Boreyko, Inbal, Rizzi, Latham-Koenig, Weller e Wit. Ha inoltre collaborato con solisti del calibro di Kavakos, Zimmermann, Suwanai, Ferschtman, Yang, Müller-Schott, Kam, Roma, Neunecker, e con formazioni come Keller Quartet, RTE Vanbrugh Quartet, Quartetto Prometeo. È inoltre ospite regolare dei festival cameristici di Delft, Moritzburg, Risør, Kuhmo, Montreux, Stresa e West Cork. Al fianco di Kavakos e il violoncellista Demenga ha registrato i Trii per pianoforte di Mendelssohn per l’etichetta Sony Classical, mentre l’integrale delle Sonate di Ludwig van Beethoven per piano e violino con Kavakos per Decca Classics, è stata nominata per il Grammy Award. Nel 2016 per Decca Classic ha pubblicato un CD nel quale il duo ha eseguito brani virtuosistici. Con Zimmermann ha registrato la Sonata n. 2 di Busoni e le sei Sonate per violino e pianoforte 1014-1019 di Bach ancora per Sony Classical. Nel 2011 la casa discografica Piano Classics ha pubblicato la sua nota incisione degli Années de pèlerinage “Suisse” e “Italie” di Liszt.Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it: 080.975.28.10.