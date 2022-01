Campagna vaccinale, Lacarra (Pd): primato della Puglia risultato straordinario

- “L’irreprensibile lavoro fatto dalla Regione Puglia per l’organizzazione della campagna vaccinale e il grande senso civico dei pugliesi non poteva che tradursi in un primato che ci inorgoglisce profondamente: quello della regione "più vaccinata d'Italia" ed una delle più vaccinate di tutta Europa.” Lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

