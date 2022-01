Serie C: nel Monopoli un positivo al Covid

In Serie C nel Girone C nel Monopoli un calciatore è risultato positivo al Covid. La società biancoverde non ha comunicato il nome per la tutela della privacy. E’ stato posto in isolamento domiciliare. Si va ad aggiungere ai due calciatori ancora positivi dal 31 Dicembre 2021. Domani Venerdì 7 Gennaio, i calciatori del Monopoli saranno sottoposti ad altri tamponi.

Nel Girone A nella Pro Patria 3 calciatori positivi, nella Pro Vercelli 7 calciatori positivi nel Legnago 14 tesserati positivi, 12 calciatori e 2 dello staff tecnico e nella Virtus Verona 2 calciatori positivi. Nel Girone B 2 calciatori positivi nell’Ancona Matelica. Il vice presidente della Lega Pro Marcel Vulpis ha dichiarato: “Monitoriamo giorno per giorno la situazione dei positivi al Covid con le società perché l’esplosione dei casi impone attenzione. Sono previsti ristori alle società per le spese mediche e i tamponi”.