Aggredito e picchiato a Palermo: tre ai domiciliari

La vittima, trasportata in ospedale a seguito dell'aggressione, ha riportato dodici giorni di prognosi.

PALERMO - Scene di follia dal capoluogo siciliano, dove un ragazzo è stato aggredito con calci, pugni e una bottiglia di vetro da tre giovani tra i venti e i trent'anni.L'intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare uno degli aggressori e di mettere in fuga gli altri due, scongiurando così gravi conseguenze per la giovane vittima.Le indagini, coordinate dalla procura hanno consentito di risalire agli altri due complici. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Analoga misura cautelare è stata applicata, in occasione della convalida dell'arresto, nei confronti del giovane bloccato la stessa notte.