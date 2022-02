Al San Nicola il Bari ritrova l'Acr Messina

(via Ssc Bari fb)





Correva il 6 gennaio 2019 e il Galletto si impose per 2-0 con reti di Piovanello e di Neglia nella gara valida per la diciottesima giornata del torneo di Serie D 2018-19. Un precedente che per il Bari potrebbe rappresentare la motivazione in più nel ritrovare la vittoria interna che manca dal 2-0 inflitto al Potenza nella serata di mercoledì 22 dicembre 2022.





Un obiettivo che potrà essere raggiunto se Galano, Maiello e Misuraca, quali nuovi innesti di centrocampo arrivati nelle ultime ore del mercato di riparazione, riusciranno a spingere l'attacco biancorosso verso il goal nella porta dell'ACR Messina.





Essa, pur con 32 punti di distacco dai biancorossi, reduce dal 2-2 in rimonta sul Palermo nel recupero della seconda giornata di ritorno disputatosi al Barbera nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, si presenta come avversario ugualmente ostico per il Bari.

Dopo il Catania, al San Nicola con l'ACR Messina si continuerà a parlare in siciliano. Alle 17.30 di domenica 6 febbraio 2022, per la sesta giornata di ritorno della Serie C 2021-22, a 3 anni di distanza dall'ultimo confronto, il Bari ritroverà la compagine giallorossa sul rettangolo dell'astronave.