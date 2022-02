Epilogo triste per il piccolo Ryan. Il bambino di 5 anni caduto in un pozzo di 32 metri, in Marocco, è stato estratto senza vita dai soccorritori. Ryan era rimasto intrappolato per oltre 100 ore in un buco molto stretto che aveva costretto i soccorritori ad una corsa contro il tempo per salvarlo, nel tentativo di creare un tunnel parallelo, fino alla sua estrazione in cui è stato riscontrato il decesso rendendo vano ogni tentativo di soccorso.