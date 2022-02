Bambino cade in un pozzo in Marocco: proseguono le operazioni di soccorso

Il governo marocchino in seduta speciale ha stanziato un vasto dispiegamento di mezzi di soccorso e uomini per trarre in salvo il bambino.

TAMOROT - Martedì un bimbo di cinque anni è scivolato in un pozzo profondo 32 metri a Tamorot. Il piccolo è vivo e sembra in buone condizioni di salute. Ma ora le operazioni dei soccorritori entrano nella fase più delicata.Sono state necessarie più di 100 ore di lavoro con sei escavatori a sbancare la montagna, prima di arrivare a un soffio dal piccolo, senza però poterlo ancora trarre in salvo. Le squadre di soccorso hanno scavato un cratere di 30 metri, parallelo al pozzo, poi, con i picconi, un corridoio orizzontale, con il fortissimo rischio che la montagna possa franare.