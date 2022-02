Bellomo (Lega): "Puglia diventi polo produzione europea microchip"

BARI - “Fare del territorio pugliese uno dei poli più importanti della produzione europea di microchip, fondamentali per lo sviluppo del digitale in una vasta gamma di settori industriali. E’ questo l’obiettivo finale che si prefigge la mozione che ho presentato nei giorni scorsi. Intercettare il futuro significa anche e soprattutto guardare a quei mercati in sicura espansione. Uno di questi è senza dubbio quello dei semiconduttori, la cui produzione globale è al momento dominata da tre nazioni: Taiwan, Stati Uniti e Corea del Sud. Una situazione di dipendenza, emersa in tutta la sua gravità durante la pandemia, che ha indotto la Commissione Europea a proporre lo scorso 8 febbraio una legge che consentirà ai Paesi dell’Unione di portare la loro quota di mercato mondiale dal 9 al 20 per cento entro il 2030. Un risultato per il quale saranno mobilitati oltre 43 milioni di euro di investimenti pubblici e privati, 11 dei quali messi a disposizione dalla Ue per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione esistenti. Con la mia mozione chiedo, pertanto, l’impegno del presidente Emiliano e di tutta la Giunta a predisporre e redigere un dossier contenente tutte le informazioni relative ad aree e aziende da poter coinvolgere sul territorio, da trasmettere e mettere a disposizione del governo e dei ministri competenti, stilando inoltre uno studio di fattibilità da presentare all’esecutivo nazionale. In Puglia già esistono centri di eccellenza della ricerca universitaria e molte aree industriali compatibili con gli obiettivi della proposta europea. Abbiamo tutte le carte in regola, se agiamo con rapidità, per giocare in questa partita un ruolo da protagonisti. Con una ricaduta straordinaria in termini di sviluppo economico e di occupazione”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.