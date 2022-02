Spiragli di pace tra Ucraina e Russia

Il presidente dell'Ucraina Zelensky apre al dialogo con la Russia per il cessate il fuoco. In attesa di conoscere luogo e tempi dell'incontro dei leader dei due Paesi in guerra, il New York Times, citando l'ambasciatore di Kiev a Tel Aviv Yevgen Korniychuk, riporta della richiesta di Zelensky, avvenuta telefonicamente al premier israeliano Bennett, di mediare per la pace: "Crediamo che Israele sia l'unico Paese democratico che abbia buone relazioni sia con l'Ucraina, sia con la Russia".