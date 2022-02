Calano ricoveri bimbi, prima volta da inizi gennaio

Nella rilevazione di ieri, 7 febbraio, bambini e ragazzi da zero a 18 sono 188 (rispetto ai 210 della scorsa settimana e sempre sopra la soglia dei 200 nell’ultimo mese): 175 in area medica e 13 in terapia intensiva. Di questi, 96 hanno da 0 a 4 anni e 92 da 5 a 18 anni.





I ricoveri per Covid sono il 54,8% (103 su 188), mentre con Covid (positivi con altra patologia) sono il 45,2%, ossia 85 su 188.

ROMA - Iniziano a scendere i ricoveri pediatrici per Covid, rimasti finora stabili rispetto alla curva delle ospedalizzazioni degli adulti ha cominciato a calare prima. Lo rende noto l’Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi).