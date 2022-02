Il presidente della Cnn Jeff Zucker si è dimesso: ecco perché

Zucker ha ricoperto il ruolo di presidente dell'emittente televisiva statunitense per nove anni.









Perciò anche la dirigente, che almeno per ora resterà al proprio posto, ha pubblicato un comunicato per chiarire: "Jeff ed io siamo amici intimi e partner professionali da oltre 20 anni. Recentemente, la nostra relazione è cambiata durante il Covid. Mi dispiace di non averlo rivelato al momento giusto. Sono incredibilmente orgogliosa del mio tempo trascorso alla Cnn, e non vedo l'ora di continuare il grande lavoro che facciamo ogni giorno".

NEW YORK - Jeff Zucker lascia l'incarico dopo aver ammesso di aver tenuto segreta una relazione con una dirigente dell'azienda. "Avrei dovuto renderla nota quando inizið, ma non lo feci", scrive in un comunicato.Il presidente del network statunitense non ha rivelato chi fosse la collega, ma tutti sapevano che si trattava di Allison Gollust, vicepresidente esecutiva e chief marketing officer della Cnn, che Zucker stesso aveva portato con sé nell'azienda dalla Nbc.