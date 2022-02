La Gazzetta del Mezzogiorno, FdI: “Bentornato quotidiano dei pugliesi”

"Buon lavoro al direttore Oscar Iarussi - prosegue la nota -, alla redazione e a tutti i lavoratori con l’auspicio che i tempi bui e incerti siano definitivamente alle spalle: lavorare con serenità è dare anche notizie di qualità.

Auguri agli editori pugliesi (e non è poco) che hanno non solo salvato un patrimonio storico-culturale e posti di lavoro, ma scommesso in un settore dove la crisi si faceva sentire già molto prima del Covid e con la pandemia è diventata più pesante.

Ora tocca a noi lettori andare da domani, 19 febbraio, in edicola a fare la nostra parte”, conclude la nota.

BARI -“Bentornata La Gazzetta del Mezzogiorno. In questi quasi sette mesi è mancato il racconto giornalistico, ma soprattutto lo strumento plurale, dove è possibile un confronto delle idee. Il quotidiano dei pugliesi, infatti, non solo arricchisce l’offerta editoriale - che in questo momento, va detto, è decisamente vivace - ma è un punto di riferimento proprio per quella dialettica che è in grado di innescare con inchieste giornalistiche e momenti di confronto indispensabili per chi fa Politica". Così in una nota il gruppo regionale di Fratelli d’Italia.