Milano, intervista al console generale della Tunisia Khalil Jendoubi e al presidente Agis Italia Rossana Rodà

: "E' un momento particolare per il Paese, è in corso un processo di trasformazione migliorativo sia economicamente che socialmente. È un Paese che possiede tante risorse, ha una posizione strategica, pensi a tutti gli italiani che scelgono la Tunisia non solo per i rapporti commerciali ma anche per vivere, si trasferiscono intere famiglie italiane. Abbiamo in essere un programma di sviluppo economico e di attività sociali per l'anno in corso, ma cooperiamo solo con partner seri. La Tunisia sta cambiando, è un Paese più attento alle esigenze dei suoi cittadini in primis il lavoro, la formazione in loco di risorse umane. Io ho percepito un forte cambiamento, ci sono nuove opportunità, ho visto una nuova Tunisia"."Sarà presentato a breve un programma di lavoro in cooperazione con organizzazioni locali.L'idea di sottoporre all 'attenzione dei Governi un progetto di cooperazione per la costituzione di una Banca Centrale al fine di cooperare e valutare insieme la disponibilità di ogni Stato ad aderire alle iniziative primarie che sono :creazione di un sistema sanitario e assistenza alla popolazione, costruzione di alloggi socialiper la popolazione, costruzione di infrastrutture di interesse strategico. La Tunisia come anche molti altri Stati, ha subito promesse non mantenute anche se negli ultimi tempi l'attenzione dell'Europa sembra cresciuta :condono del debito parziale, iniziative umanitarie, il volontariato e la cooperazione. Tutti operano per buonismo? Per moda? Cattiva coscienza o missione?Nulla di concreto è stato fatto, una riflessione è doverosa".