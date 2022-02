La polizia di Ny inizierà dal prossimo 11 febbraio i licenziamenti di tutti gli agenti che non hanno dimostrato di aver effettuato la seconda dose di vaccino o che sono in aspettativa senza paga da ottobre. Tale provvedimento non coinvolgerà tutti coloro che sono stati esentati per ragioni religiose o mediche, ma comunque dovranno fare settimanalmente i tamponi.