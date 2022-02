- Sarà Valeriè Pecresse, 54 anni, presidente della regione Ile-de-France, la candidata alle presidenziali di aprile per Les Republicaines (LR). Durante la sua campagna elettorale sta subendo un calo di consensi per il suo orientamento sempre più a destra, che ha spiazzato il suo elettorato moderato. Molti giornali francesi sono pessimisti sulla sua possibilità di superare nel ballottaggio candidati di estrema destra come Le Pen e Zemmour.