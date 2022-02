Serie B: il Lecce perde 2-1 al Via del Mare col Cittadella

Nel secondo tempo al 20’ i veneti raddoppiano con Tounkara con un tocco rasoterra. Primo gol per l’attaccante spagnolo. Al 43’ i salentini accorciano le distanze con Coda, con una conclusione in diagonale. Tredicesima rete per l’attaccante. Al 91’ Coda va vicino al pareggio. Prima sconfitta al “Via del Mare” per il Lecce. I salentini sono secondi con 46 punti insieme alla Cremonese e al Pisa a-1 dal Brescia primo a 47 punti. I lombardi vincono 2-0 al “Rigamonti” con l’Ascoli.

- Il Lecce perde 2-1 al “Via del Mare” col Cittadella. Nel primo tempo al 1’ i veneti passano in vantaggio con Antonucci con una conclusione da fuori area. Terza rete in questo campionato di Serie B per l’attaccante. Al 3’ Strefezza dei salentini colpisce la traversa. Al 4’ Majer dei giallorossi pugliesi non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 7’ Mastrantonio del Cittadella centra la traversa.