Serie C: la Virtus Francavilla Fontana vince, ko il Monopoli

Terza sconfitta consecutiva per il Monopoli. I biancoverdi perdono 2-1 al “San Filippo” con l’Acr Messina. Nel primo tempo al 32’ i siciliani passano in vantaggio con Statella. Nel secondo tempo al 19’ raddoppia Adorante. Al 27’ il Monopoli segna. Carillo devia nella sua porta.





Il Foggia perde 3-1 al “Liguori” con la Turris ed è nono con 39 punti. Nel primo tempo al 10’ passano in vantaggio i campani con Santaniello. Al 26’ i dauni pareggiano con Garofalo. Al 43’ la Turris ritorna in vantaggio con Santaniello. Nella ripresa al 33’ Leonetti realizza la terza rete.

- Nella ventiduesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana vince 1-0 al “Giovanni Paolo II” con l’Andria ed è terza con 50 punti. I biancazzurri rimangono penultimi a 20 punti. Per la Virtus Francavilla Fontana decisiva la rete realizzata al 33’ del primo tempo da Mastropietro.