Trani, a Palazzo delle Arti Beltrani 'Il Sentiero del Viandante Innamorato' di Tarshito

TRANI (BT) - La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 18:00. Per l'ingresso è fortemente consigliata la prenotazione sul sito: www.palazzodelleartibeltrani.it ed è necessario essere in possesso del green pass rafforzato come da attuale normativa anti-covid in vigore.l'artista Tarshito;Grazia Di Bari, Consigliera delegata per le politiche culturali, Regione Puglia;Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia;Amedeo Bottaro, sindaco di Trani;Nancy Dell’Olio, ambasciatrice Puglia;Enrica Simonetti, curatrice della mostra.La mostra, promossa dai Poli biblio-museali di Puglia e dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia,Sarà visitabile dal 26 febbraio al 25 aprile 2022 a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT).È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani.8,00 euro ticket intero;5,00 euro ticket ridotto over 65, docenti, minori, studenti, associazioni convenzionate.Nel biglietto di ingresso è inclusa la visita a tutte le collezioni custodite a Palazzo Beltrani e alla Pinacoteca Ivo Scaringi.