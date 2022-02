Ucraina: 3000 soldati Usa in Europa

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'invio di 3mila soldati americani in Europa. Le truppe statunitensi saranno in Polonia, Germania e Romania. Il Pentagono ha fatto sapere che i soldati non saranno impiegati in Ucraina: "Gli Stati uniti invieranno nei prossimi giorni truppe in Romania, Polonia e Germania, non sono trasferimenti permanenti e non combatteranno in Ucraina. Saranno lì per difendere i nostri alleati della Nato".