Ucraina, l'Ue: "Pronto un pacchetto di sanzioni contro la Russia"

(via Sky TG24)

I leader dei Paesi Ue si sono riuniti per stabilire la strategia da seguire nel caso in cui Mosca decida di invadere l'Ucraina. Secondo gli Stati Uniti, la situazione nell'Est Europa potrebbe precipitare rapidamente. Sabato dovrebbe tenersi un nuovo colloquio telefonico tra Biden e Putin.Il presidente russo, secondo quanto ha reso noto l'Eliseo, nella stessa giornata parlerà anche con Macron. Nel mentre, in una riunione tra alcuni leader mondiali - tra cui lo stesso Biden, Ursula Von der Leyen e Mario Draghi - è stato esaminato il pacchetto di sanzioni che spetterebbero a Mosca nel caso di attacco. Sul tema, Draghi ha sottolineato: se ci sarà un'aggressione, le sanzioni saranno gravi. E dopo che Biden ha invitato gli americani a lasciare "subito" l’Ucraina, anche Regno Unito, Olanda, Lettonia, Giappone e Corea del Sud si sono mosse sulla stessa linea, mentre Israele ha richiamato in patria il suo personale diplomatico.La presidente Von der Leyen, spiega in una nota la Commissione europea, durante la riunione, avrebbe ribadito come "tutte le opzioni sono sul tavolo", spiegando allo stesso tempo che Bruxelles "sta continuando il suo lavoro su una pronta risposta in particolare nel campo energetico, aprendo un dialogo con i partner europei per eventuali forniture aggiuntive di gas naturale e gas naturale liquefatto in caso di interruzione" delle forniture da parte della Russia.