Continua a lavorare la diplomazia europea per evitare che le tensioni tra Russia e Ucraina possano sfociare in un conflitto armato. E' il turno di Macron che volerà nelle prossime ore in Russia e Ucraina. Secondo le fonti dell'Eliseo, il presidente francese, nelle scorse ore, ha avuto colloqui telefonici di circa un'ora con russo Putin, volato in Cina per le inaugurazioni delle Olimpiadi invernali ed il presidente ucraino Zelensky.