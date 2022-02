Ucraina: Putin pronto all'attacco

Dalla Germania, der Spiegel segnala il 16 febbraio come data indicata dalla CIA per l'inizio dell'invasione russa. Gli Usa, per questo motivo, avrebbero allertato i Paesi alleati indicando i dettagli delle rotte che saranno seguite dai militari russi.

I media americani hanno lanciato l'allarme di un possibile imminente attacco della Russia in territorio ucraino, anche se ancora non vi sarebbe una data. Ipotesi rilanciata dal consigliere della Casa Bianca, Jake Sullivan, che ipotizza che il raid potrebbe avvenire prima della fine dei Giochi olimpici.