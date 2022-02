Vaccini anti Covid: Puglia sempre in testa a classifica nazionale fascia 5-11 anni

Sono circa 6700 dosi somministrate nella giornata di ieri. Il computo complessivo sale così a 2 milioni e 932mila somministrazioni anti-Covid, di cui 760mila terze dosi. La copertura con ciclo completo risulta molto elevata sia per la popolazione over 12 (94%) sia per la fascia più ampia degli over 5 (90%). Per quanto riguarda i richiami “booster”, da eseguire dai 12 anni in poi e almeno a quattro mesi dalla conclusione del ciclo primario, la copertura è salita all’85,7% per l’intera area provinciale e al 93,7% se si prende in esame il gruppo over 50.La campagna vaccinale ora è concentrata in modo particolare sulla fascia pediatrica 5-11 anni, in cui sono state erogate 69.377 dosi, suddivise tra 42.210 prime e 27.149 seconde. La copertura ha raggiunto il 55% con prima dose e il 38% con due dosi, praticamente il doppio della copertura completa registrata a livello nazionale (19,5%).Prosegue nella Asl di Brindisi la vaccinazione contro il Covid per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni. Domani, mercoledì 9 febbraio, sarà aperto il centro di Carovigno dalle 16 alle 20; giovedì 10 febbraio saranno attivi, dalle 15 alle 19, i punti vaccinali di Brindisi-PalaVinci, Cisternino (scuola primaria), Francavilla Fontana (De Amicis), Oria (Milizia) e San Vito dei Normanni (Lanza Del Vasto).Anche per le vaccinazioni pediatriche è necessaria la prenotazione che può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata - anche per le seconde dosi – da scaricare al linkI bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità dell'altro genitore.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.317.408 dosi.Sono 283.584 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 8.958 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 320.167 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.046 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.651 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Continua senza sosta anche nella Asl Bt la campagna di vaccinazione: sabato 12 febbraio dalle 9 alle 12,30 è in programma a Barletta un open day dedicato agli adulti dai 12 anni in su. Per partecipare all'open day non è necessaria la prenotazione. E' possibile invece anticipare vaccinazioni già programmate se sono rispettati i tempi necessari che prevedono un minimo di venti giorni tra la prima e la seconda dose e almeno quattro mesi tra la seconda e la terza dose.Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce con 5346 vaccinazioni (di cui 248 prime dosi, 1372 seconde dosi e 3726 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.Tra queste: 975 nella Caserma Zappalà, 258 nel Museo S. Castromediano di Lecce, 280 nel Centro polivalente di Galatina, 198 nell'Hub di Nardò, 442 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 226 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 283 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 201 nell'Hub di Poggiardo, 321 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 263 nella RSSA comunale di Martano, 386 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 216 nel Dea Vito Fazzi, 112 nell'ex Acait di Tricase, 72 nell'Ospedale di Gallipoli, 442 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.Continua la campagna vaccinale nella provincia di Taranto: nella giornata di lunedì 7 febbraio sono state registrate oltre 2.500 dosi totali di vaccino somministrate, delle quali 275 prime dosi, di cui 162 pediatriche, 830 seconde dosi, di cui 360 pediatriche, e 1.412 richiami. In particolare, 350 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare, 443 dosi presso l'hub alla SVAM a Taranto, 145 dosi a Martina Franca , 230 a Grottaglie e 230 a Massafra. Inoltre, 407 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 32 dosi a domicilio per pazienti fragili, 679 dosi nelle farmacie abilitate.