Basket: il Milano rescinde il contratto di Riccardo Moraschini

(via Riccardo Moraschini fb)





Moraschini col Milano ha vinto la Supercoppa nel 2020 e la Coppa Italia nel 2021. Moraschini ha giocato nell’ Happy Casa Brindisi nel 2018-2019.

In A/1 di basket maschile il Milano ha rescisso il contratto con Riccardo Moraschini. II vincolo che legava il giocatore alla squadra lombarda scadeva il 30 Giugno 2022. Il Milano è giunto a questa decisione dopo la squalifica per un anno per doping del giocatore stabilita il 21 Ottobre 2021 dal Tribunale Nazionale Anti Doping della Lega di Basket, poiché Moraschini risultò positivo alla sostanza Clostebol Metabolita ad un controllo contro il doping avvenuto il 6 Ottobre.