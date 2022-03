Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 88-83 in casa col Brescia

(via Happy Casa Brindisi fb)





Terzo quarto, Gabriel 44-39 per il Brescia. Mitrou Long, 49-47. Nick Perkins, 55-54 Happy Casa. Gaspardo, il Brindisi trionfa 59-54. Quarto quarto, Gentile 61-58 per i pugliesi. Di nuovo Gentile, 68-67. Cobbins, 69-68 per i lombardi. Mitrou Long, 79-73. Laquintana, 82-76. Petrucelli, il Brescia vince questo quarto e 88-83 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 20 punti e Redivo 16. Nel Brescia Petrucelli 23 punti e Mitrou Long 20. Nella ventiduesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 13 Marzo alle 16,30 fuori casa col Pesaro.

Nella ventunesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 88- 83 al “Pala Pentassuglia” con il Brescia. Primo quarto, Adrian 9-4 per i pugliesi. Redivo, 15-7. Gaspardo, 24-12. Nick Perkins, il Brindisi prevale 26-14. Secondo quarto, Gentile 31-18 per i pugliesi. De Zeeuw, 33-24. Gentile, 35-32. Mitrou Long permette ai lombardi di concludere questo quarto in parità, 39-39.