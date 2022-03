(via Happy Casa Brindisi fb)





Nell’Happy Casa il tecnico Frank Vitucci potrà contare su Nathan Adrian Alessandro Gentile, Harrison D’Angelo Raphael Gaspardo, Lucio Redivo Wes Clark, Riccardo Visconti Mattia Udom e Nick Perkins. Nel Napoli l’allenatore Maurizio Buscaglia utilizzerà Andrea Zerini Markis Mc Duffie, Luca Vitali Arnas Velicka, Jordan Parks Pierpaolo Marini, Eric Lombardi Leonardo Totè e Jason Rich.

- Nella ventiquattresima giornata di A/1 di basket maschile oggi alle 17 l’Happy Casa Brindisi sfiderà fuori casa il Napoli. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. I campani cercheranno di vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. La squadra brindisina dovrà ottenere un successo per restare in corsa per i play off scudetto.