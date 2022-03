Basket: nella Virtus Bologna tre positivi al Covid

(via Virtus Segafredo Bologna) FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile tre giocatori della Virtus Bologna sono risultati positivi al Covid. Lo ha comunicato la società emiliana. I nomi non sono stati resi noti per la tutela della privacy. I tre cestisti sono stati posti in isolamento domiciliare. Nei prossimi giorni gli altri cestisti saranno sottoposti a controlli per vedere se ci saranno ulteriori positività.

I tre giocatori potranno tornare ad allenarsi quando torneranno negativi. Non potranno giocare nella ventiduesima giornata la partita che la Virtus Bologna disputerà Domenica 13 Marzo alle 20,45 in trasferta con la Fortitudo Bologna. La Virtus Bologna nella ventunesima giornata ha vinto 86-75 in casa col Napoli ed è seconda con 32 punti.