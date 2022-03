Serie C: il Taranto perde 1-0 fuori casa con la Vibonese

Come prevede il regolamento della Serie C la partita è ripresa dal momento della sospensione, si sono giocati solo i 40 minuti del secondo tempo che restavano da disputare. I calabresi sono ritornati a vincere dopo tre mesi. Nona sconfitta in trasferta per gli jonici. Il Taranto è quattordicesimo con 35 punti. La Vibonese è ultima a 19 punti, a-4 dall’Andria penultima con 23 punti.

Nel recupero della ventisettesima giornata del girone C di Serie C il Taranto ha perso 1-0 fuori casa con la Vibonese. Per i calabresi decisiva la rete realizzata da Curiale al 25’ del secondo tempo con una conclusione di sinistro su cross di Golfo. La gara era stata sospesa Martedì 15 Febbraio al 5’ della ripresa sullo 0-0 per la nebbia.