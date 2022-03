(via President Joe Biden fb)

Il presidente statunitense Joe Biden, in attesa dell'incontro a Rzeszow dal suo omologo polacco Duda fermato da un contrattempo, è andato a far visita ai circa 10mila soldati americani che si trovano nel Paese europeo. Biden durante l'incontro ha dichiarato: "La posta in gioco non e' solo la difesa dell'Ucraina ma la democrazia nel mondo. Siamo nel mezzo di una battaglia tra democrazie e autocrazie".