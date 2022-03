Camera di Commercio Bari, Emiliano: "Auguri al neopresidente Ambrosi"

BARI - “Desidero fare le mie congratulazioni ad Alessandro Ambrosi per la sua conferma alla presidenza della Camera di Commercio di Bari. In un’epoca scandita dagli effetti drammatici della pandemia per tante imprese e per il mondo produttivo, l’esperienza e la competenza del nuovo presidente saranno garanzia di una interlocuzione feconda con le istituzioni e di un proficuo lavoro per il bene della nostra comunità". Lo dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano."Adesso - prosegue Emiliano - è il tempo della costruzione, della visione lunga e delle pratiche intelligenti. E come per tutte le rinascite c’è bisogno di uomini e donne che abbiano a cuore il proprio territorio e che diano, come in questo caso, un forte rilancio alle attività che la Camera di Commercio promuove con un grande spirito di coesione, utilizzando al meglio le risorse a disposizione. Desidero sottolineare, con gratitudine, il grande contributo che le imprese e realtà commerciali hanno dato nei mesi dell’emergenza sanitaria. Insieme al presidente Ambrosi abbiamo lavorato come un’unica grande squadra. L’ente camerale è un’importante istituzione che ricopre un ruolo di osservatorio del territorio, ma soprattutto agisce nel definire le linee di sviluppo e di crescita di tutte le attività economiche. Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al Presidente Ambrosi giunga anche a tutti gli operatori della Camera di Commercio il mio apprezzamento per il loro lavoro sempre attento e appassionato”, conclude Emiliano.