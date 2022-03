Cartellonistica pubblicitaria temporanea: il Consiglio del Municipio I approva le linee di indirizzo per riorganizzarne l’esposizione dei totem sul territorio

BARI - Il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti rende noto che sono state approvate questa mattina dal Consiglio municipale le linee di indirizzo per riorganizzare l’esposizione dei totem pubblicitari temporanei sul territorio di competenza. Dal quartiere Libertà a Torre a Mare, passando per il centro e la zona umbertina, occorrerà dunque presentare domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico, attenendosi a nuove indicazioni.“Dopo un anno di sperimentazione del vigente regolamento in materia di pubblicità temporanea - sottolinea Leonetti -, è apparsa chiara l’utilità di dotarsi di uno strumento che da un lato offre un'opportunità comunicativa alle aziende interessate, dall’altro razionalizza e riordina gli spazi del territorio municipale, garantendo il massimo rispetto dei luoghi di maggior rilevanza storico-culturale. Le nuove norme, inoltre, hanno lo scopo di rendere il servizio molto più inclusivo per chi utilizza questi spazi: abbiamo creato due circuiti, ciascuno costituito da 17 postazioni, che daranno la possibilità a più aziende di lavorare contestualmente. Ringrazio la commissione Lavori pubblici per il lavoro svolto, e tutti i consiglieri per aver approvato le linee di indirizzo individuate”.Tutte le postazioni pubblicitarie saranno localizzate nei luoghi individuati per una durata massima di 4 mesi all'anno per ciascuna istanza. Le istanze saranno istruite secondo il criterio cronologico di arrivo.Il nuovo regolamento sarà disponibile sul sito del Municipio I, al termine del periodo di pubblicazione previsto (circa 20 giorni).