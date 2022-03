Compare una scritta accanta alla fabbrica Ex Ilva

TARANTO - RadioVera diffonde la foto di una installazione artistica apparsa accanto alla fabbrica ex Ilva oggi Acciaierie d'Italia. Sul social l'ha diffusa con questo testo: "Ogni giorno e ogni notte - si legge - ci troverete sempre qui, ai confini della fabbrica come indios del terzo millennio a difesa del diritto alla vita nella nostra striscia di riserva sempre più sottile, per ogni bambino, per ogni padre e ogni madre che hanno versato lacrime solo per irrigare questa terra, perché volevate seppellirci ma non sapevate che eravamo semi".