Di Maio in Moldava: “Potremmo arrivare a 5 milioni di rifugiati ucraini in Europa”

(Agenzia Vista) Moldava, 15 marzo 2022 - “In queste ore sono stato qui in Moldova per firmare una dichiarazione congiunta con il Governo della Moldova per aiutarli a sostenere l'incredibile crisi umanitaria dei cittadini ucraini. Potremmo arrivare in Europa a 5 milioni di cittadini ucraini rifugiati che fuggono dalla guerra. Rappresenta la più grande crisi umanitaria che l'Europa abbia vissuto dalla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo stanziato 10 milioni attraverso UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati”: così il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio in Moldava dopo la dichiarazione congiunta insieme al Ministro Popescu sulla collaborazione nell’assistenza ai rifugiati.