La Germania ha introdotto l'introduzione del reato per apologia, con la condanna a 3 anni di reclusione nel caso in cui venga esposta la Z come simbolo per il sostegno alla campagna russa. La Z, che appare sui carrarmati russi e quindi è simbolo dell'invasione in Ucraina, non è presente nell'alfabeto cirillico, si pensa possa voler significare il simbolo della vittoria.