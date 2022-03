Ucraina: bombardamenti a Kiev e Kharkiv, 2 morti. I premier polacco, ceco e sloveno oggi nella capitale

MM. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa "andranno oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal", si legge nella nota.

KIEV - Nuovi attacchi russi registrati nella capitale e nella seconda città più grande dell'Ucraina. A Kiev diversi palazzi residenziali sono andati in fiamme: ci sono almeno 2 morti e decine di feriti.Nei video diffusi sui social si vede un palazzo di 10 piani in fiamme.Prosegue intanto l'accerchiamento alla capitale. Un raid russo su una torre della televisione nell'ovest dell'Ucraina ha causato almeno 9 vittime. Le forze russe hanno fatto saltare in aria delle munizioni vicino all'Unità G1 della centrale nucleare di Zaporizhzhya che avevano sequestrato. Lo ha riferito il servizio stampa di Energoatom, l'azienda ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel Paese.Avvistato in Bielorussia un grande convoglio di equipaggiamenti militari in transito verso il confine con l'Ucraina. A riportarlo l'agenzia ucraina Unian, che cita un video di un testimone sul posto. Drammatica la situazione a Mariupol, dove si contano 2.500 vittime dall'inizio del conflitto.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai soldati di Mosca: "Arrendetevi, sarete trattati con dignità".Sul fronte dei negoziati, i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, si recheranno oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky. A riferirlo una nota del governo polacco.