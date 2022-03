Mafie, Sbarra (Cisl): "Battaglia per legalità connessa a quella per sviluppo e lavoro"

“Oggi - prosegue - e’ la giornata della memoria e dell’impegno in cui ricordiano insieme a Libera ed altre associazioni, piu’ di mille vittime innocenti delle mafie. Sono tutti eroi del nostro tempo che non vanno dimenticati. Non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti di ogni forma di illegalita’, corruzione, capolarato, sfruttamento delle persone. Il Pnrr deve servire ad unire il paese non ad ingrassare mafie e criminalita’. Dobbiamo costruire insieme un Contratto per la legalitá e lo sviluppo che dia certezze a lavoratori, imprese , famiglie con una grande attenzione alla trasparenza degli appalti e delle procedure di attuazione dei progetti. E’ l’impostazione del patto siglato l’8 marzo in Puglia che prefigura il primo spazio di condivisione decisionale sugli investimenti del PNRR. Vanno realizzate infrastrutture strategiche a partire dall’alta capacità/alta velocità Bari-Napoli, attivate le leve di fiscalità di sviluppo per attrarre capitali produttivi freschi. Dobbiamo valorizzare in tutto il Sud le tante vocazioni sociali e produttive dei nostri territori, il tessuto industriale, agroalimentare, con le sue potenzialità turistiche, logistiche e commerciali. Bisogna costruire una portualità aperta agli interscambi mediterranei, mediorientali e internazionali. Per fare tutto questo, bisogna ritrovarsi in un cantiere partecipato della responsabilità e della legalita’ , denunciando le possibili infiltrazioni mafiose, spezzando il velo dell’omerta’, della paura e dell’indifferenza che purtroppo perdurano in tante zone del nostro paese”.’

BARI - “La battaglia della legalita’ e della lotta alle mafie, costata la vita a tante persone nel nostro paese, e’ connessa a quella per lo sviluppo, il lavoro, le nuove infrastrutture, la riduzione dei divari territoriali e delle diseguaglianze. Non c’e’ un prima ed un dopo”. Lo ha detto oggi a Bari il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra a margine del Congresso della Cisl Puglia.