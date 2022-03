Serie C: ko la Virtus Francavilla Fontana, vincono il Foggia e l'Andria

Il Foggia travolge 5-1 allo “Zaccheria” il Catania ed è settimo a 50 punti. Nel primo tempo i dauni passano in vantaggio al 1’ con Merola. Al 17’ raddoppia Curcio. Al 25’ Ferrante realizza la terza rete. Al 39’ Petermann segna il quarto gol. Al 44’Merola realizza la quinta rete. Nel secondo tempo gli ernei al 31’ segnano con Greco.





Ritrova il successo l’Andria, penultima con 28 punti. I biancazzurri superano 1-0 al “Degli Ulivi” la Paganese. Determinante la rete realizzata al 22’ del primo tempo da Urso.

- Nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 al “Giovanni Paolo” col Picerno ed è quarta con 55 punti, a -1 dall’ Avellino terzo a 56 punti e a-6 dal Catanzaro secondo con 61 punti. Gli irpini pareggiano 1-1 al “Partenio” con l’Acr Messina. I calabresi vincono 2-0 al “Ceravolo” con la Turris e sono a -10 dal Bari, primo con 71 punti. Per il Picerno decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 43’ da Parigi.