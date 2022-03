Mondiali Qatar, play off: il Galles e la Svezia si qualificano per la finale

FRANCESCO LOIACONO - Nelle semifinali dei Play Off per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022 il Galles e la Svezia si qualificano per la finale. Nel Gruppo A il Galles vince 2-1 a Cardiff con l’Austria. Nel primo tempo al 25’ il Galles passa in vantaggio con Bale su punizione. Nel secondo tempo al 6’ raddoppia Bale con una conclusione di sinistro. Al 19’ l’Austria segna con Sabitzer con una conclusione da fuori area. Nel Gruppo B la Svezia supera 1-0 a Stoccolma la Repubblica Ceca. Decisiva la rete realizzata al 5’ del secondo tempo supplementare da Quaison con una conclusione di destro.

Nella finale del Gruppo A il Galles sfiderà in una data da decidere la squadra che vincerà la semifinale Scozia-Ucraina che è stata rinviata a Giugno per la guerra tra la Russia e l’Ucraina. Nella finale del Gruppo B dopo l’esclusione della Russia per la guerra, Martedì 29 Marzo la Polonia giocherà alle 20,45 a Varsavia con la Svezia. Le squadre che vinceranno le finali si qualificheranno per i Mondiali. Nel Girone B dell’Asia il Giappone e l’Arabia Saudita volano ai Mondiali. Il Giappone vince 2-0 a Sydney con l’ Australia e l’Arabia Saudita pareggia 1-1 a Sharjah con la Cina.