Petruzzelli: il grande pianista Arcadi Volodos in concerto

BARI - Mercoledì 2 marzo alle 20.30, nell’ambito della Stagione Concertistica 2022 della Fondazione Teatro Petruzzelli è in programma il recital della stella del pianoforte Arcadi Volodos.In programma del concerto propone:Sonata in Re maggiore, op. 53, D. 850 di Franz Schubert, Kinderszenen (Scene infantili), Tredici pezzi per pianoforte op. 15 di Robert Schumann e Fantasia, in Do maggiore, op. 17 di Robert Schumann.Nato a San Pietroburgo, ha iniziato gli studi musicali con il canto e la direzione orchestrale. Ha poi intrapreso uno studio più accademico del pianoforte al Conservatorio della sua città, perfezionandosi con Galina Egiazarova al Conservatorio di Mosca, poi a Parigi e Madrid. Sin dal debutto avvenuto a New York, ha lavorato con le grandi orchestre internazionali tra cui Berliner Philharmoniker, Israel Philharmonic, Philharmonia di Londra, New York Philharmonic, Munich Philharmonic, Royal Concertgebouw, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Leipzig Gewandhausorchester, Zurich Tonhalle Orchestra, Boston e Chicago Symphony. Numerose anche le collaborazioni con i più importanti direttori tra cui Chung, Maazel, Gergiev, Levine, Mehta, Ozawa, Pekka Saraste, Järvi, Eschenbach, Bychkov e Chailly. Il recital è comunque il centro della sua vita artistica. Il repertorio include i grandi autori classici della letteratura pianistica come Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, Skrjabin, Prokof’ev e Ravel, ma anche autori meno noti come Mompou, Lecuona e de Falla. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto europee. Ha di recente tenuto concerti alla Philharmonie di Parigi, al Konzerthaus di Vienna, al Palau de la Musica di Barcellona, al Festival di Salisburgo, all’Auditorio Nacional di Madrid, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, alla Gulbenkian Foundation di Lisbona, alla Liederhalle di Stoccarda, alla Victoria Hall di Ginevra, alla Tonhalle di Zurigo, all’Opera Nazionale di Riga, assieme alla partecipazione ai Festival di Dresden, Granada, La Roque d’Antheron, Klavier Festival Ruhr, Verbier e Lubiana. Il disco del suo debutto alla Carnegie Hall di New York per Sony Classical ha ottenuto il Gramophone Award. Da allora ha inciso numerosi album accolti calorosamente dalla critica internazionale, tra cui spiccano Volodos - Schubert, solo piano works, il Concerto n. 3 di Rachmaninov con i Berliner Philharmoniker diretti da Levine, il Concerto n. 1 di Cajkovskij diretto da Ozawa, Volodos plays Listz vincitore di numerosi premi. Del 2010 è la pubblicazione del CD/DVD Volodos in Vienna, cui è seguito Volodos plays Mompou, vincitore del Gramophone Award e dell’Echo Preis. Sony Classical ha poi pubblicato Volodos plays Brahms divenuto subito punto di riferimento nel mondo musicale, nonché premiato con l’Edison Classical Award, il Diapason d’Or, e il Gramophone Award 2018 come ‘miglior incisione strumentale dell’anno’. Nel 2019 Sony Classical ha pubblicato il suo ultimo disco Volodos plays Schubert ,lavoro che ha ricevuto l’Edison Classical Award 2020 nella categoria ‘Instrumental solo’.I biglietti per tutti gli spettacoli in programma nei mesi di febbraio e marzo 2022 sono disponibili e dal primo marzo saranno in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it anche tutti gli spettacoli in programma fino al mese di giugno 2022.Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it Per l’accesso a tutti gli spettacoli in programma al Teatro Petruzzelli è necessario esibire il Super Green Pass in corso di validità.dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.: 080.9752810