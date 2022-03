Puglia: Barone incontra console Repubblica di Tunisia

BARI - L’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, assieme al segretario generale della Presidenza, Roberto Venneri, ha incontrato questa mattina la Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Beya Ben Abdelbaki Fraoua, accompagnata dalla delegazione formata dall'avvocato Francesco Maria Colonna Venisti e dalla segretaria della Console Ouafa Jlassi.“Ringrazio la Console per questo incontro - dichiara Barone - cui sono sicura ne seguiranno altri nell’ottica di una sempre maggiore condivisione per quello che riguarda le politiche dell’accoglienza messe in campo dalla Regione, da sempre molto attenta a questo tema. Siamo aperti al confronto su quello che abbiamo fatto e sulle prossime iniziative. In Italia ci sono circa 100.000 tunisini residenti al 2020 e in Puglia, solo nella provincia di Foggia, si stima una presenza di circa 5.000 per la maggior parte impegnati in attività agricole stagionali. Per la maggioranza sono uomini, che arrivano da soli per poter fare lavori stagionali e poi tornare a casa. È importante aiutare queste persone quando arrivano nel nostro territorio e fornire loro tutti gli strumenti per essere informati sui loro diritti. Per questo oggi è stato importante fare un primo punto della situazione con la delegazione tunisina, in modo da poter capire cosa fare per poter risolvere i problemi che ancora oggi ci sono e venire incontro alle esigenze dei tanti cittadini tunisini che sono nella nostra regione”.