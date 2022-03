Teatro Foggia: il 17 e il 18 marzo Ale & Franz con 'Comincium'

Per giovedì alle 19.30 nella sala Fedora del Teatro Ale e Franz incontreranno il pubblico. Modera l’appuntamento il giornalista Enrico Ciccarelli.Sempre a Foggia è spostato a domenica 15 maggio alle 19.30 lo spettacolo per famiglie inizialmente in programma al Teatro Giordano per il 20 marzo. “Nel castello di Barbablu” di Kuziba Teatro Un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Chi ha già acquistato il titolo di accesso potrà, qualora impossibilitato a prendere parte allo spettacolo nella nuova data, chiedere il rimborso del biglietto.