(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2022 - "L'invio di armi all'Ucraina per difendersi da Putin? Io preferisco la via del Santo padre. Domani parteciperò al digiuno da lui indetto per la pace" così il segretario della Lega Matteo Salvini fuori dal Senato dopo le comunicazioni del presidente Draghi a Palazzo Madama sulla crisi in Ucraina.